Lingener Pastor Ernst Pulsfort sorgt sich um Menschen in Indien

Anstatt die Schule zu besuchen, muss die 13-jährige Sona Patel Gemüse am Eingang des Slums Andheri in der indischen Millionenmetropole Mumbai. Wegen Corona ist ihre Schule geschlossen und ihre Mutter hat ihre Arbeit wegen des Virus verloren.

Helpers of Mary

Lingen. Seit fast 30 Jahren engagiert sich der Lingener Pastor Ernst Pulsfort für den indischen Schwesternorden "Helpers of Mary". Doch so groß wie jetzt war seine Sorge noch nie: Corona wütet in dem Land grausam.

Pulsfort ist Vorsitzender der Bartholomäus-Gesellschaft, die sich seit 1973 für die "Helpers of Mary" einsetzt. Von ihren deutschlandweit rund 1200 Mitgliedern stammen 230 aus dem Emsland, fast eben so viele aus Stadt und Landkrei