Bernhard Kracke freut sich auf die Zeit im Freizeitpark in Lingen – auch wenn finanziell wenig dabei rumspringt.

Julia Mausch

Lingen. Endlich Spaß haben nach all den Corona-Entbehrungen: Viele freuen sich auf den Freizeitpark "LinGoFun" in Lingen. Für Schausteller wie Bernhard Kracke bedeutet er viel mehr: Denn sie traf die Pandemie besonders hart.

Als Bernhard Kracke im vergangen Jahr am Osterwochenende in seinem Garten in Bramsche saß, schaute er in den Himmel. Die Sonne schien ihm ins Gesicht, keine Wolke war am Himmel zu sehen und sein Magen zog sich zusammen. Sein Gedanke in