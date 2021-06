Partystimmung verspricht die Band Mix am Dienstag auf dem Universitätsplatz

J. Schotter Mix

Lingen. Für Partystimmung will die Band "Mix" beim „Lingener Frühlingserwachen“ am Dienstag, 8. Juni, auf dem Universitätsplatz sorgen.

Besucher können sich nach Veranstalterangaben auf einen lebhaften Mix aus aktuellen Welthits freuen. Lieder wie „Dance Monkey“, „Make You Feel My Love“ und „Shut Up And Dance“ sind allseits bekannt – auf die Interpretation von „Mix“ darf ma