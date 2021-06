Tod nach Messerstich in Nordhorn: Verdächtiger in Untersuchungshaft

Ermittler der Polizei sichern Spuren unter der Vechtebrücke am Stadtring in Nordhorn.

Henrik Hille

Nordhorn. Eine Leiche ist am am Mittwochnachmittag in Nordhorn gefunden worden. Todesursache war vermutlich ein Messerstich. Ein 44-Jähriger gilt als verdächtig und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Eine Zeugin hatte laut Staatsanwaltschaft Osnabrück am frühen Mittwochnachmittag beobachtet, wie ein Mann einen weiteren Mann unterhalb einer Vechtebrücke am Stadtring aus dem Wasser zog. Der aus dem Wasser gezogene Mann wies Verletzungen a