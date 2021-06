Gab es hier ein Kapitalverbrechen? In Nordhorn ist die Polizei im Großeinsatz.

NWM-TV

Nordhorn. Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwochnachmittag bis in den Abend in Nordhorn im Einsatz. Dort wurde eine Leiche gefunden.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob ein Verbrechen vorliegt. Der Mann sei eines unnatürlichen Todes gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presseagentur. Der zuständige Sta