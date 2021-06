Vier Schwerverletzte nach Kollision mit einer Ampel in Nordhorn

In Nordhorn hat ein junger Mann am Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Ampelanlage gefahren.

dpa/Carsten Rehder

Nordhorn. An einer Kreuzung der Lingener Straße in Nordhorn sind am Dienstagabend bei einem Unfall vier Personen schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der 19-jährige Fahrer eines Mercedes am Dienstagabend, 1. Juni, gegen 20.45 Uhr auf der Lingener Straße mit drei weiteren Insassinnen in Richtung B213 unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße verlor er die