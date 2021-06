Schwerer Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen in Nordhorn

Drei Fahrzeuge sind zusammengestoßen (Symbolfoto).

dpa/Carsten Rehder

Nordhorn. An einer Kreuzung der Lingener Straße in Nordhorn sind am Dienstagabend drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach ersten Angaben der Polizei sind mindestens drei Personen verletzt.

Der Unfall wurde um 20.40 Uhr gemeldet. Rettungskräfte und die Polizei sind vor Ort. Die Unfallursache ist noch unklar.Weitere Informationen folgen.