Sperrung der Kanalbrücke in Lingen-Holthausen verschoben

Eine Woche später beginnen die Arbeiten an dieser Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal in Holthausen. Auch die Sperrungen verschieben sich dadurch.

Sven Lampe

Lingen. Die Brücke, die den Ortsteil Holthausen direkt mit der Lingener BP-Raffinerie verbindet, soll saniert werrden. Auch Sperrungen dafür waren bereits angekündigt. Die Maßnahme verzögert sich jedoch um eine Woche.

Ursprünglich hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee mit Sitz in Meppen bereits am vergangenen Montag mit den Arbeiten an den östlichen und westlichen Widerlagern der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal im Zuge der Raff