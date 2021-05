Abkühlung gefällig? Im Linus Lingen ist dies ab Mittwoch, 2. Juni, wieder möglich. Freibad und Spaßbad und auch die Saunalandschaft werden dann geöffnet.

Linus Lingen/Fotografie Björn Hickmann

Lingen. Auf diese Nachricht haben Schwimmfreunde und Saunagänger wegen Corona lange gewartet: Am Mittwoch, 2. Juni, startet im Linus Lingen die Saison.

In allen Bereichen werden sich in den Linus Lingen Wasserwelten an diesem Tag wieder die Tore öffnen. Es gelten allerdings coronabedingte Hygienekonzepte, die auch die Besucherzahlen begrenzen. Ampeln auf www.linus-lingen.de