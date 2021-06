Offen für jedermann: Mitten in Lingen entsteht ein Naturgarten

Gemeinsame Sache machen beim Naturgarten am Calvinhaus (von links) Pastorin Martina Korporal von der evangelisch-reformierten Gemeinde Lingen sowie Anne Risse und Bernward Rusche vom Nabu.

Sebastian Hamel

Lingen. Obstbäume, Kräuter, Stauden: Die Wiese hinter dem Calvinhaus in Lingen wird sich in den kommenden Wochen und Monaten in einen vielfältigen Naturgarten verwandeln.

Der Nabu Emsland-Süd setzt das Vorhaben mit der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, der das Grundstück zwischen Wilhelmstraße, Parkstraße und Hermann-Koke-Straße gehört, gemeinsam um. Der Naturgarten soll künftig allen