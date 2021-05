Das erwartet die Besucher im mobilen Freizeitpark in Lingen

Freuen sich, in Lingen einen mobilen Freizeitpark auf die Beine gestellt zu haben (von links): Florian Krebs und Carsten Schüer von den Emslandhallen, Oberbürgermeister Dieter Krone und Bernhard Kracke vom Schaustellerverband Weser-Ems.

Julia Mausch

Lingen. Donnerstag ist es soweit: In Lingen eröffnet zum ersten Mal ein mobiler Freizeitpark direkt an der Emslandarena. Ein Besuch vor der Eröffnung zeigt, was die Besucher dort erwartet.

Die Zahl ist beeindruckend: Beinahe 50 Schausteller werden vom 3. bis 27. Juni 2021 auf dem Open-Air-Gelände an der Emslandarena mit Fahrgeschäften und anderen Attraktionen vertreten sein. Dort gibt es den ersten mobilen Freizeitp