Drei Bewerber: Beach-Club auf Zeit in Lingens Innenstadt geplant

Derzeit prüft Lingen Wirtschaft und Tourismus die Pläne von drei Bewerbern, die einen Beach-Club in der Lingener Innenstadt eröffnen wollen.

Jens Büttner/dpa

Lingen. Seit Ende Mai gibt es an der Lingener Diskothek Joker einen Beach-Club – und bald auch Mitten in der Innenstadt. Nach der Entscheidung kommende Woche soll's ganz schnell gehen.

Dass die Nachfrage nach Beach-Clubs groß ist, damit hat bereits in der vergangenen Woche Joker-Mitarbeiter Malte Timmer gerechnet. Am 28. Mai hat wurde auf dem Gelände der Diskothek am Schwarzen Weg eine solche Strandoase eröffnet und biete