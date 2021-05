43,3 Prozent aller Niedersachsen sind inzwischen zumindest einmal geimpft worden.

Meppen. Die 7-Tage-Inzidenz im Emsland liegt weiter stabil unter 35. Am Samstag und am Sonntag lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Institutes jeweils bei 27,2.

In der Vorwoche lag der Wert am 22. Mai bei 27,8 und am Sonntag, dem 23. Mai bei 27,5. Am Freitag (21. Mai 2021) lag dieser bei 36,1 und am Samstag der Woche davor betrug die Inzidenz für das Emsland noch 49,9. Die Entwicklung ist