Überfall auf Edeka-Markt in Lingen: Angestellte mit Hammer bedroht

Mit einem Hammer bedrohte der Räuber die Angestellte des Edeka-Supermarktes in Lingen.

Polizei Symbolfoto

Lingen. Am Donnerstagabend hat ein bislang unbekannter Täter den Edeka-Markt an der Mundersumer Straße in Lingen ausgeraubt.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 19.45 Uhr den Laden und begab sich zum Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einem Hammer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit einer Beu