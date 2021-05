Der Verlauf der Covid-19-Erkrankung selbst war nicht das größte Problem für die 24-jährige Lisan. Doch um die Folgen bewältigen zu können, suchte sie Hilfe in der Fachklinik Bad Bentheim.

Thomas Imo/imago-images

Bad Bentheim. Aus ihrem aktiven Leben riss eine Corona-Erkrankung Lisan zu Jahresbeginn. Die 24-Jährige litt nicht nur körperlich an den Covid-19-Folgen, auch psychisch. Helfen konnte ihr eine Reha in der Fachklinik Bad Bentheim.

"Es fing an wie eine Grippe. Mit Kopf- und Gliederschmerzen, mit Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust“, erinnert sich Lisan an die Symptome, die sie zu Jahresanfang an sich wahrnahm. Nach einer Woche kam Luftnot dazu, der Kreislauf sackte