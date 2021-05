Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls auf einem Schulhof in Lingen (Symbolbild).

Gerd Schade

Lingen . Auf einem Schulhof in Lingen soll sich in aller Öffentlichkeit ein Pärchen zu einem Schäferstündchen getroffen haben. Dabei wurde es von zwei zehnjährigen Mädchen beobachtet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag, 20. Mai 2021, gegen 18 Uhr auf einem Schulhof an der Straße „An der Kapelle“. An dieser Straße liegt die Grundschule Darme. Der Polizei