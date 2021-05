Wieder Kurse in der Kunstschule Lingen: So funktioniert's

Kreativ werden dürfen ab dem 26. Mai auch wieder Kinder in der Kunstschule Lingen.

Roman Starke

Lingen. Auf künstlerisches Leben nach der Corona-Schließung hofft die Kunstschule Lingen im sanierten Gebäude am Universitätsplatz. Für die am Mittwoch beginnenden Kurse gilt es einiges zu beachten.

Nach monatelanger Schließung kann die außerschulische Bildungseinrichtung wieder Kurse und Workshops in den sanierten Räumen am Universitätsplatz, aber auch in den Außenstellen Emsbüren und Baccum analog anbieten.Auch wenn das Tea