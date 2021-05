Ferienspaß statt Coronafrust: So fördern Lingener Rotarier Ideen

Der Rotary-Club Lingen fördert Ideen für Ferienfreizeiten im Sommer mit insgesamt 10000 Euro.

Armin Weigel

Lingen. Der Rotary-Club Lingen möchte mit einer Aktion Kinder und Jugendliche fördern, die während der Corona-Pandemie auf Vieles verzichten und viel haben aushalten müssen.

"Positive Erlebnisse können helfen", formulierte es Präsident Nikolaus Valerius. Nach über 14 Monaten Pandemie würden besonders Kinder und Jugendliche an den Umständen der vielen Lockdowns leiden, so die Rotarier in einer Mitteilung.Es