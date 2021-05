Lingen. Die Kreuzung an der Schüttorfer Straßein LIngen in Höhe der Möddelbrücke ist entschärft worden. Doch nach Meinung des Fahrradclubs ADFC nur halbherzig.

Während die Polizei in Lingen verstärkt gegen Geisterradler vorgeht – durch Hinweisschilder und Kontrollen – sorgt die Stadt Lingen erneut dafür, dass Radfahrende entgegen der Fahrtrichtung geführt werden, schreibt der ADFC in einer Mitteilung.



Der Club verweist auf den gerade fertiggestellten Kreuzungsbereich Schüttorfer Straße / Darmer Hafenstraße. und sagt: "Entgegen der positiven Einschätzung dieser verkehrlichen Maßnahmen, dass die 'Problem-Kreuzung an der der Möddelbrücke endlich sicherer ist', (LT vom 21.05.2021) ist der ADFC Lingen der Meinung, dass auch hier nur halbherzig entschieden worden ist."

Minimallösung

Statt die Kreuzung an allen Seiten mit Ampeln zu versehen, sei auch hier leider nur eine Ampel zur Querung aufgestellt worden – wie so oft in Lingen, beispielsweise im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / Alter Hafen." Dabei handle es sich im Grunde um eine Ampel für Fußgänger handelt, die von den Radfahrenden mitbenutzt werden soll.

"Gefährliche Streckenführung"

Insbesondere an der Streckenführung übet der ADFC Kritik und nennt ein Beispiel. "Sind nun Kinder von der Möddelbrücke kommend auf dem Weg zur Schule in Darme, werden sie hinter der Möddelbrücke auf einen Hochbord-Rad/Fußweg geführt, der an der Ecke Schüttorfer Straße endet. Hier nun werden die radfahrenden Kinder nach links(!) auf einem rot eingefärbten Radstreifen über die Darmer Hafenstraße geleitet – somit entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung." Dass das die Sicherheit der Radfahrenden erhöhen soll, erschließt sich dem Club nicht.

Immer wieder habe die ADFC-Ortsgruppe Lingen auf die Notwendigkeit hingewiesen, sowohl eine zweite Querung der Schüttorfer Straße auf der rechten Seite einzurichten, als auch die Querung der Darmer Hafenstraße mit einer Ampel zu sichern. In dem jetzigen Zustand ist von der Stadt Lingen nach Auffassung der Gruppe nur eine Minimal-„Lösung“ umgesetzt worden. Denn aus Richtung der Möddelbrücke kommend fehle eine Radspur für linksabbiegende Radfahrende ebenso wie eine Aufstellfläche an der Ampel.

Unverständlich ist dem Fahrradclub zudem die Führung der Radfahrenden, die aus Darme kommend über die Möddelbrücke fahren wollen. "Statt sie parallel zur Fahrspur Richtung Möddelbrücke zu führen (abknickende Vorfahrt), werden sie zunächst nach rechts geführt, um anschließend über einen rot eingefärbten Radstreifen Richtung Möddelbrücke zu fahren." Vor diesem Radstreifen sei auf der Fahrbahn ein Vorfahrt-achten-Schild installiert worden, das den auf dem Radstreifen fahrenden Radler Vorfahrt gewährt. Der ADFC ist sich nicht sicher, ob diese Sichtweise die verkehrsrechtliche Situation korrekt wiedergibt.