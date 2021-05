Auf der A30 bei Salzbergen kam es am Sonntag zu einem Unfall.

NWM-TV

Salzbergen. Gegen 11 Uhr ist es am Sonntag auf der A30 bei Salzbergen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 54-Jähriger in seinem Mercedes gegen 10.40 Uhr auf der Autobahn 30 in Richtung Niederlande unterwegs. Dabei verlor er in Höhe Salzbergen bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und schleuderte