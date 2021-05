Kanalbrücke in Lingen-Holthausen wird an mehreren Tagen gesperrt

Die Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal bei Holthausen wird wegen Bauarbeiten zeitweise für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Sven Lampe

Lingen. Die Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal im Zuge der Lingener Raffineriestraße wird ab dem 31. Mai instandgesetzt. Dadurch kommt es zu zeitweiligen Sperrungen.

Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee mit Sitz in Meppen mitteilt, werden Arbeiten an den östlichen und westlichen Widerlagern der Brücke ausgeführt. Dafür muss die Brücke an insgesamt vier Tagen für den Kraftfahr