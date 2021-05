Esedin Sirhan eröffnet in Lingener Innenstadt neues Geschäft

Am Konrad-Adenauer-Ring hat Esedin Sirhan (links) den City Shop Lingen eröffnet. Citymanager Andreas Löpker begrüßte den Ladeninhaber.

Stadt Lingen

Lingen. Trotz Corona-Pandemie ist in Lingen ein neues Geschäft eröffnet worden. Und in dem dreht sich zwar vieles um Handys – aber nicht alles.

Am Konrad-Adenauer-Ring 13 in Lingen hat der City Shop Lingen eröffnet. Inhaber Esedin Sirhan bietet Handyreparaturen, Zubehör, gebrauchte und neue Smartphones, Shishas sowie Shisha-Zubehör an. Kunden können sich dort auch ihre Handys koste