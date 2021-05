Neue Eigentümerin der Filiale der Sparkasse in Lingen steht fest

Das Gebäude der Sparkasse am Markt in Lingen hat eine neue Eigentümerin.

Thomas Pertz

Lingen. Die Arbeiten zum Neubau der Sparkasse auf dem Grundstück Am Markt 2 in Lingen stehen unmittelbar bevor. Nun gibt es auch eine neue Eigentümerin für die Filiale der Sparkasse in unmittelbarer Nachbarschaft.

Erworben hat das Gebäude auf dem Grundstück Am Markt 4-6 die "Markt 4 GmbH" aus Nordhorn. Der Projektentwickler, die Maris Beteiligungs-GmbH aus der Vechtestadt, hält die Mehrheit der Gesellschaftsanteile. Dahinter steht die Finanz-Union au