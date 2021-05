Organisieren jedes Jahr mit ihren Mitstreitern das Event (von links): Kurt Strube und Volker Bührs.

Janet Wien

Lingen. Beinahe 34.000 Euro sind der Tafel Lingen durch die letzte "Track & Drivers" zugute gekommen. Das war 2019, dann kam Corona. In diesem Jahr muss das Event erneut verschoben werden.

Kurt Strube, der das Event mit Freunden jedes Jahr auf die Beine stellt, juckt es in den Fingern. Am liebsten würde er sich in einen PS-starken Boliden setzen und ein paar Runden auf dem Verkehrsübungsplatz der Euregio-Verkehrsakademie in N