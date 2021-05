Anfang Juni in Lingen: "Campus in Concert" und "Campus-Liebe-Lingen-Festival"

Ein Rückblick zum vergangenen Campus in Concert: Alina Sebastian begeisterte die Zuschauer 2020.

Hochschule Osnabrück

Lingen. Zwei Tage voller musikalischer Vielfalt, Spaß und bester Unterhaltung erwartet die Studierenden des Campus Lingen der Hochschule Osnabrück am 2. und 3. Juni.

Denn in diesem Jahr ist am Campus Lingen laut einer Mitteilung etwas Besonderes geplant: An "Campus in Concert" schließt sich eine neue Festival-Idee des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) und des Fachschaftsrate