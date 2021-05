Sinkender Etat: Sorgen am Campus Lingen um Qualität der Lehre

Mit einem Banner protestiert der Asta auf dem Campus Lingen gegen Mittelkürzungen an den niedersächsischen Hochschulen.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Studium, Lehre und das Studentenleben am Campus Lingen leiden in der Corona-Pandemie, betonen Vertreter des Asta. Und noch etwas sorgt sie: Das Land zahle Jahr für Jahr weniger Geld an die Hochschule.

Annkathrin Körner ist im allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) Referentin für Kultur, Sport und Freizeit am Campus Lingen. Die 21-Jährige studiert im 4. Semester Kommunikationsmanagement. „Ich bin zum Asta gekommen als Corona schon