Radmuttern an Auto in Lingen gelöst: Besteht Zusammenhang mit Serie 2018?

An einem in Lingen geparktem Fahrzeug haben Unbekannte die Radmuttern an den Vorderrädern gelöst.

Sven Lampe

Lingen. Es ist ein Albtraum von Autofahrern: Während der Fahrt löst sich ein Rad vom Fahrzeug. Dies hätte jetzt einer Frau aus Lingen passieren können, jemand hatte die Radmuttern gelöst. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

Die Frau hatte ihren schwarzen Fiat 500 am Montag, 10. Mai, zwischen 6.45 und 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Lingener Wilhelmshöhe abgestellt. In dieser Zeit haben laut einer Polizeimitteilung unbekannte Täter mehrere Radmut