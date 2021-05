Lingen. Die letzten neuen Brennelemente sind im Reaktor eingesetzt, die Revision 2021 ist beendet: Betreiber RWE hat das Kernkraftwerk Emsland in Lingen wieder hochgefahren.

Nach rund zweieinhalb Wochen ist das Kernkraftwerk Emsland mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden und dem Abschluss aller Revisionstätigkeiten und Prüfungen wieder ans Netz gegangen, hat Betreiber RWE am Montag mitgeteilt.

Letzte Revision folgt 2022

Während der Revision wurden letztmalig 52 neue Brennelemente in den Reaktor eingesetzt. Aufgrund des von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstieg endet die Betriebszeit des 1988 ans Netz gegangenen Kernkraftwerkes Emsland am 31. Dezember 2022. Für das Frühjahr 2022 ist eine weitere Revision angekündigt.

Gegen das Wiederhochfahren des Reaktors hatten sich noch in der vergangenen Woche Atomkraftgegner gewendet, die am Montag ab 15.30 Uhr zudem zu einer Fahrraddemo mit dem Ziel KKE und ANF aufgerufen hatten. Fragen an die Landesregierung zu Rissen in Rohren, die bei den Revisionen 2019 und 2020 aufgefallen waren, hatten darüber hinaus die Grünen im Landtag in der Vorwoche gestellt.

Elternverein Restrisiko Emsland

Angekündigt hatte RWE das Ende der Revision für den 19. Mai, meldet das Ende der Arbeiten nun somit zwei Tage früher. „Wir haben während der Revision ein enormes Programm an Arbeiten und wiederkehrenden Prüfungen gehabt. Es hat alles sehr gut funktioniert, sodass wir nun wieder unseren Beitrag zur wirtschaftlichen Stromproduktion für Deutschland leisten können“, wird Kraftwerksleiter Wolfgang Kahlert in einer Mitteilung zitiert.

Neben dem Einsetzen der neuen Brennelemente standen laut RWE Wartungsarbeiten an sicherheitstechnischen wichtigen Einrichtungen an, ebenso wie Inspektionsarbeiten an Turbine und Generator. Alle Arbeiten, die mit der nuklearen Sicherheit in Verbindung stehen, seien durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde sowie durch Sachverständige des TÜV engmaschig begleitet und überwacht worden.



Zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen

Auch der Gesundheitsschutz stand bei der Revision erneut besonders im Fokus, denn es war die zweite während der Corona-Pandermie. „Mit unserem Hygiene- und Vorsorgekonzept konnten wir frühzeitig mögliche Corona-Infektionen erkennen und entsprechend handeln“, so Kahlert.

So habe während der gesamten Revision mindestens zweimal die Woche für alle Partnerfirmenmitarbeiter die Pflicht bestanden, sich mittels beaufsichtigten Selbsttest auf das Virus zu testen. Zusätzlich galten demnach in der Pandemie etablierte Maßnahmen wie Maskenpflicht, das Abstandsgebot oder die vermehrte Desinfektion von häufig frequentierten Arbeitsbereichen.

"Kein nennenswerter Arbeitsunfall"

„Nach heutigem Stand können wir aus Sicht des Gesundheits-, aber auch des Arbeitsschutzes mit der Revision sehr zufrieden sein“, berichtet der Kraftwerksleiter. Dass es während der rund zweieinhalb wöchigen Revision "zu keinem nennenswerten Arbeitsunfall" gekommen sei, zeige zudem, dass alle bei der Revision tätigen Mitarbeiter die hohen RWE-Anforderungen bei der Arbeitssicherheit verinnerlicht hätten.