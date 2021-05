Mit der Bundeswehr kam Heinz Dürselen mit seiner Maria 1960 nach Lingen – da waren sie schon fast zehn Jahre verheiratet.

Sebastian Hamel

Lingen. Gleichberechtigung war für Maria und Heinz Dürselen aus Lingen immer wichtig: Sie arbeitete beim Kaufhaus Brackmann, er bei der Bundeswehr. Seit 70 Jahren sind sie nun verheiratet – und erinnern sich noch immer an die ersten Blicke.

Sieben Jahrzehnte ist es her, dass in Mönchengladbach die Hochzeitsglocken läuteten: Am 18. Mai 1951 gaben sich Maria und Heinz Dürselen im Stadtteil Neuwerk standesamtlich das Ja-Wort, am Tag darauf folgte die kirchliche Trauung in Hardter