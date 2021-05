Einbrecher dringen in Haus in der Schützenstraße in Lingen ein

Einbrecher drangen in ein Dreiparteienhaus an der Schützenstraße ein.

Symbolbild: Imago

Lingen. Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr in ein Dreiparteienhaus an der Schützenstraße in Lingen eingebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.