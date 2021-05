Reh und Fasane bei Mäharbeiten in Lingen getötet

Rehkitze verharren instinktiv am Boden, wenn Gefahr droht.

Boris Roessler

Lingen. Bei Mäharbeiten in Lingen sind fünf Fasane und ein Reh getötet worden – das könnte Folgen für den Landwirt haben.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Felder befanden sich am Schluchtweg und an der Ulanenstraße. Die Tiere wurden von den landwirtschaftlichen Zugmaschinen samt Mähaufsatz erfasst und überfahren. Der für die Flächen zuständige J