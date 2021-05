Radmuttern gelöst: Auto parkt an der Wilhelmshöhe in Lingen

Sven Lampe

Lingen. Unbekannte Täter haben an einem auf dem Parkplatz an der Wilhelmshöhe in Lingen abgestellten Auto mehrere Radmuttern gelöst.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geschah die Tat am vergangenen Montag, 10. Mai. Auf dem Parkplatz wurden an einem dort abgestellten schwarzen Fiat 500 mehrere Radmuttern der beiden Vorderreifen gelöst. Das Auto war zwischen