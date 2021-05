Kritik an Schulgeld: Christophorus-Werk in Lingen bietet Stipendien an

Sophia Schlütke und Sebastian Schöttmer hoffen, dass ein Stipendium eine Ausbildung in der Heilerziehungspflege für junge Menschen attraktiver macht.

Christophorus-Werk Lingen

Lingen. Wer in der Heilerziehungspflege ausgebildet wird, bekommt keine Vergütung und muss überdies Schulgeld zahlen. Das Christophorus-Werk in Lingen will es bei der Kritik daran nicht belassen.

Sophia Schlütke absolviert eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin (HEP) an der BBS Thuine und erlernt hier sowohl pädagogische als auch pflegerische Kompetenzen. Diese festigt sie derzeit in ihrer Praxisphase an der Mosa