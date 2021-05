Feuerwehr in Nordhorn befreit Ente aus Angelschnur

Die Ente hatte nach Angaben der Feuerwehr Nordhorn keine Möglichkeit, sich eigenständig aus der Angelschnur zu befreien.

Feuerwehr Nordhorn

Nordhorn. Längst nicht nur bei Bränden oder Verkehrsunfällen im Einsatz ist die Feuerwehr. Zu einer Ente, die sich in einer Angelschnur verheddert hatte, musste jetzt die Feuerwehr Nordhorn ausrücken.

Die Polizei hatte die Einsatzkräfte um 16.20 Uhr darüber informiert, dass sich die Ente an die Vechte im Bereich des Promenadenwegs unglücklich in einer Angelschnur verfangen hatte, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Das Tier habe keine M