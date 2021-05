Als dieses Foto von Jens und Ina aus Nordhorn gemacht wurde, ahnte Jens noch nichts von seiner Krankheit.

Sven Hüsemann

Lingen. Das Schicksal von dem 37-jährigen Jens aus Nordhorn hat viele Leser berührt: Kurz nach der Geburt seiner Tochter erhält er die Diagnose Blutkrebs. Er braucht einen Stammzellspender. Der scheint nun gefunden.

Update am Pfingstmontag: Die Ereignisse rund um den jungen Nordhorner Familienvater haben an Pfingsten noch eine entscheidende Wendung genommen. Wahrscheinlich wird seine Schwester als Spenderin infrage kommen. Erste Untersuchungen in