An dem Gebäude brauchen unbekannte Täter ein Fenster auf, gelangten jedoch nicht hinein. (Archivfoto)

Caroline Theiling

Lingen. An der Stadtbibliothek an der Karolinenstraße in Lingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Eine Passantin hatte laut Polizei gegen 15.40 Uhr ein aufgebrochenes Fenster an dem Gebäude festgestellt. Weil nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch im Gebäude befinden, wurde es von mehreren Streifenbesatzungen und Einsatzkräf