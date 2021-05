Aussage gegen Aussage stand vor dem Amtsgericht Lingen – schließlich wurde ein 22-Jähriger vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen.

Mike Röser

Lingen. In der Disko Joker in Lingen kamen sich im Februar 2020 eine Frau und ein Mann nahe – und in der Wohnung eines Bekannten dann noch näher. Ob damit beide einverstanden waren, versuchte das Amtsgericht zu klären.

Aufgrund mangelnden Tatverdachts war ein Strafverfahren wegen zweifacher Vergewaltigung zunächst eingestellt worden. Jetzt musste sich der 22-jähriger Angeklagte aber doch noch vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Lingen verantworten.&n