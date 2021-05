Am Willy-Brandt-Ring 73 ist ein neues Corona-Testzentrum eingerichtet worden.

Lingen. Einen Corona-Schnelltest kann man nun in Lingen auch am Willy-Brandt-Ring, am Hundesand und an der Emslandarena machen.

Mehr als 25 Möglichkeiten, einen Schnelltest auf Corona zu machen, gibt es mittlerweile in Lingen. Waren es zu Beginn vor allem Standorte in der Fußgängerzone, so verteilen sich diese nun immer mehr auf das gesamte Stadtgebiet.