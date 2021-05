Die Stadt Lingen als Wohnadresse ist begehrt

Das neue Baugebiet in Baccum-Ramsel.

Thomas Pertz

Lingen. Lingen als Wohnadresse ist begehrt. Dass es so viele so sehen, ist aber auch eine Herausforderung – ein Kommentar.

Die Wucht, mit der die Nachfrage nach freien Wohnbaugrundstücken in Lingen das aktuelle Angebot überrollt, ist weiterhin enorm. Jüngste Beispiele sind die zahlreichen Bewerbungen auf freie Grundstücke in neuen Baugebieten in Brockhausen und