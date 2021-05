Mehr als vier Bewerber pro Grundstück: 104 Bauplätze wurden nun ausgeschrieben in Brockhausen, 450 Interessensbekundungen gab es.

Thomas Pertz

Lingen. Mehr als 1000 Bewerbungen für 138 Bauplätze: Zwei Beispiele in Lingen zeigen, wie groß die Nachfrage nach Baugrundstücken in der Stadt weiterhin ist.

In der vergangenen Woche waren die Bewerbungsfristen für die Baugebiete in Brockhausen direkt am Wohnpark Gauerbach und "Am Schallenbach" in Laxten zu Ende gegangen. Dort stehen 34 Bauplätze zur Verfügung, zwischen Lengericher Str