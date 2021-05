Statt Citylauf in Lingen: Ab Donnerstag vier Tage lang für guten Zweck laufen

Beim Start zum 30. Lingener Citylauf 2019 waren noch viele Zuschauer anwesend, die die Teilnehmer anfeuerten. In diesem Jahr läuft wie schon 2020 jeder für sich, aber für einen guten Zweck.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Wegen Corona kann der beliebte Lingener Citylauf in diesem Jahr erneut nicht als Großveranstaltrung in der Innenstadt durchgeführt werden. Dennoch bietet der VfL Lingen wieder eine Alternative an.

Das Ziel ist klar und es ist dasselbe wie im Vorjahr: Jeder läuft für sich allein, dabei aber für den guten Zweck. Zusammen mit den Sponsoren werden in diesem Jahr der Kinderschutzbund Logo in Lingen und die Jugendarbeit im Verein