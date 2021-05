Deshalb macht die Kita in Lingen-Baccum beim Integrationspreis mit

Aktionen am Kita-Zaun: Auch auf Abstand die Nähe zu den Kindern behalten ist ein Ziel der Einrichtung in Baccum in der Pandemie.

Kita Baccum

Lingen. Die Kindertagesstätte St. Antonius in Lingen-Baccum nimmt am Niedersächsischen Integrationspreis 2021 teil. „Was wir können, machen wir, heißt unsere Devise", sagt Kita-Leiterin Kerstin Lüken-Stoke.

"Integration in Zeiten von Corona": So ist der Wettbewerb überschrieben, den die Niedersächsische Staatskanzlei herausgibt. Durch den Preis sollen "Initiativen und Projekte ausgezeichnet werden, denen es gelingt, sich in Zeiten von Corona i