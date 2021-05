Mehr Freiheiten sind für Menschen mit der Corona-Schutzimpfung oder Genesene einer Corona-Infektion geplant.

Zacharie Scheurer/dpa

Lingen. Mehr Freiheiten für Menschen mit der Corona-Schutzimpfung oder Genesene einer Corona-Infektion. Doch wie kann nachgewiesen werden, dass eine Infektion vorlag? Dafür hat der Landkreis Emsland eine Lösung.

Am Sonntag ist die so genannte „COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung“ des Bundes in Kraft getreten, die bestimmte Eingriffe in die Grundrechte für geimpfte und genesene Personen zurücknimmt. Soweit so gut, doch gibt es bei