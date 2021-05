Die Polizeidirektion Osnabrück konnte zwei mutmaßliche Drogenhändler bei der Übergabe ihrer Waren festnehmen (Symbolbild)

imago-images

Nordhorn. Am Freitag hat die Polizei zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Sie wurden an der Übergabe von 20 Kilogramm Marihuana im Wert von mehr als 80.000 Euro gehindert.

Wie die Polizeidirektion Osnabrück in einer Mitteilung erklärte, wurden am 7. Mai 2021 zwei mutmaßliche Drogenhändler in Peine festgenommen. Bei dem Polizeieinsatz wurden die Beamten von der Polizei in Peine unterstützt.