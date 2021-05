Nach Corona-Schließung: Außengastronomie in Lingen läuft langsam an

Endlich wieder Gäste bewirten dürfen Gastronomen in Lingen. Beim Extrablatt am Marktplatz waren schon zur Mittagszeit einige Plätze belegt.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Endlich mal wieder raus und verwöhnen lassen: Die ersten Gäste nach der Corona-Schließung nahmen am Montag in der Außengastronomie in Lingens Innenstadt Platz. Doch es läuft nur langsam an.

Mit die ersten, die am Montagmittag vor dem Café Extrablatt am Lingener Marktplatz sitzen, sind Helga Brümmer und Hubert Wildermann. "Wir freuen uns, dass wir uns wieder etwas verwöhnen lassen können", sagt Brümmer und genießt ein