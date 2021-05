Ein Corona-Testzentrum wird in der Ortsverwaltung in Baccum eingerichtet.

Thomas Pertz

Lingen. Das Angebot, sich in einem Corona-Testzentrum checken zu lassen, wächst weiter. Auch im Lingener Ortsteil Baccum ist das ab Mittwoch möglich.

Wie Ortsbürgermeister Karl Storm am Montag mitteilte, wird das Corona-Testzentrum am 12. Mai in der Ortsverwaltung an der Antoniusstraße eingerichtet. "Die Organisation erfolgt über den Lingener Apotheker Michael Koop", sagte Storm.Das