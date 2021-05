Roboter unter Wasser: Rosen-Gruppe in Lingen will Weltmarktführer werden

Die Rosen-Gruppe ist heute ein weltweit in mehr als 120 Ländern operierendes Unternehmen mit mehr als 3800 Mitarbeitern.

Stefan Schöning

Lingen. Autonome Tauchroboter sollen zur Überwachung von Unterwasseranlagen in der Tiefsee entwickelt werden. An verantwortlicher Stelle dabei ist die Rosen-Gruppe in Lingen.

Die auf hochkomplexe technologische Anwendungen spezialisierte Unternehmensgruppe hat das Projekt nach eigenen Angaben initiiert und wird es verantwortlich leiten. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stellt im Rahmen