Die Polizei sucht nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Lingen nach Zeugen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Lingen . Äußerst rabiat sind am Sonntagmorgen noch bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Lingen vorgegangen.

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, ereignete sich die Tat an der Kaiserstraße am frühen Sonntagmorgen. Um in das Geschäft zu gelangen, warfen die Einbrecher die Fensterverglasung mit einem Gullideckel ein. Im Anschluss entwendete sie