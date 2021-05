Einkaufen ohne Corona-Test: Viel los in der Innenstadt von Lingen

Stephanie Albers vom gleichnamigen Schuhhaus in der Lingener Großen Straße hält den Einkauf im Einzelhandel für sicher, wenn Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Die Bundesnotbremse im Emsland seit Freitag außer Kraft, eine neue Corona-Verordnung des Landes noch nicht in Kraft - die Folge: Einkaufen war in Lingen am Freitag und Samstag, 7./8. Mai, ohne negativen Corona-Test möglich. Wie hat sich das ausgewirkt?

Schilder mit der Aufschrift "heute ohne Test" sind an den beiden Tagen in vielen Schaufenstern der Lingener Innenstadt zu sehen. Der Hinweis darauf, dass der Einkauf nur mit Termin möglich ist, fehlt dabei eben sowenig wie der Hin