Corona-Schnelltest in Holthausen-Biene im Café Wintering

Für das schnelle Einrichten eines Corona-Testzentrums dankten Ortsbürgermeister Uwe Dietrich (links) und Matthias Janing vom Ortsrat (3. von links) Christine Wöste und Manuel Wintering.

Ortsrat Holthausen-Biene

Lingen. Corona-Schnelltests sind ab Montag an vielen Stellen notwendig. Eine weitere Möglichkeit für Bürger dazu bietet sich im Café Wintering im Lingener Ortsteil Holthausen-Biene.

Seit einigen Tagen können sich Bürger zusätzlich zum Ärztezentrum in Biene testen lassen. Und auch im Café der Biener Landbäckerei Wintering im Markant-Gebäude an der Straße Am Treffpunkt ist dies nun möglich.Die Biener Apotheke b